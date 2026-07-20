Cortes de luz afectan a más de 125 mil clientes: Revisa las zonas más afectadas en medio del sistema frontal

20 jul. 2026 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal continúa generando estragos este lunes en diversas zonas del país, aunque se concentra con mayor intensidad en la región de Coquimbo, donde miles de clientes se encuentran sin suministro eléctrico.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es la entidad encargada de dar a conocer el reporte a nivel nacional de hogares sin servicio (puedes presionar en el siguiente enlace para ver tu situación). Las cifras se actualizan automáticamente cada una hora.

Más de 130 mil clientes sin energía eléctrica a nivel nacional

Según lo informado por el organismo, a las 16:00 horas de este lunes 20 de julio hay 126.110 hogares sin energía eléctrica en todo el territorio nacional. Esto se traduce en que el 98,4% de los clientes del país está con el suministro disponible.

La región más afectada continúa siendo la de Valparaíso, seguida por la de Coquimbo y luego La Araucanía. En cuanto a la Metropolitana, posee 4.203 mil viviendas sin electricidad durante la tarde.

Revisa el estado de todas las regiones

Arica y Parinacota: 574

Tarapacá: 0

Antofagasta: 246

Atacama: 5.255

Coquimbo: 39.975

Valparaíso: 48.005

Región Metropolitana: 4.203

O'Higgins: 771

Maule: 1.143

Ñuble: 729

Biobío: 3.201

La Araucanía: 19.135

Los Ríos: 1.358

Los Lagos: 1.449

Aysén: 54

Magallanes: 0

¿Qué hacer en caso de corte de luz?

El Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) recomiendan ante un corte de luz desenchufar todos los aparatos eléctricos para evitar que se quemen o sufrar daños irreparables debido a las variaciones de voltaje.

En este sentido, se aconseja desconectar de la corriente artefactos como televisores, computadores, microondas y módems, entre otros. En cuanto al refrigerador, es prudente evitar abrirlo, puesto que estando cerrando mantiene el frío por aproximadamente cuatro horas.

Cuando la luz regrese, es necesario esperar unos 10 a 15 minutos para que el voltaje se estabilice. Una vez transcurrido ese tiempo, se pueden volver a conectar los elementos.

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