Lluvias se reactivan en la RM: Alejandro Sepúlveda pronostica precipitaciones en la madrugada y anuncia un nuevo sistema frontal

19 jul. 2026 - 20:27 hrs.

¿Qué pasó?

Tras días de lluvias persistentes en la zona norte, las precipitaciones comenzaron a desplazarse hacia la zona central del país, ya que luego de afectar con mayor intensidad a las regiones de Atacama y Coquimbo, durante las próximas horas llegarán a la Región Metropolitana.

De acuerdo con el pronóstico del periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, "la lluvia ingresará primero por la provincia de Chacabuco y la provincia Cordillera para, posteriormente, extenderse hacia Santiago, Talagante, Melipilla y el resto de la capital".

Se espera que las precipitaciones se extiendan durante la medianoche, por lo que gran parte de la Región Metropolitana despertará bajo la lluvia durante la mañana del lunes.

El fenómeno "se presentará con mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas del lunes", dijo el experto, para luego ir disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Posteriormente, se espera una breve tregua antes del ingreso de un nuevo sistema frontal.

Precisamente, para el martes está previsto un segundo pulso de precipitaciones que volverá a dejar lluvias en la Región Metropolitana.

Según explicó Sepúlveda, este nuevo evento "también irá de mayor a menor intensidad durante el día", mientras que hacia el jueves existe la posibilidad de un nuevo episodio de precipitaciones en la capital, manteniendo la inestabilidad durante gran parte de la semana.

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