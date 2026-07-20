Ingrid "Peka" Parra se casa a tres meses de conocer a su pareja: Le pidieron matrimonio con romántica propuesta en Río

20 jul. 2026 - 15:45 hrs.

Un amor fulminante que avanza a pasos agigantados. La actriz Ingrid "Peka" Parra sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al anunciar que se casará con su actual pareja, Paulo Henríquez, tras tan solo tres meses de pololeo.

La romántica petición ocurrió durante un viaje que la pareja realizó este fin de semana a Río de Janeiro, con una ambiciosa preparación que tomó completamente desprevenida a la también comediante.

Una romántica propuesta

Según contó la pareja a Las Últimas Noticias, la propuesta fue planeada durante dos meses por el novio. Con el engaño de que irían a bailar axé y que debían ir vestidos elegantes para una sesión de fotos, Henríquez llevó a la actriz hasta el Museo del Mañana, construido a un costado del mar.

Pero nunca bailaron axé; en el lugar, el novio había arrendado un espacio exclusivo para ellos junto a la orquesta de cuerdas Candlelight, quienes comenzaron a tocar a la luz de las velas la canción 'Perfect' de Ed Sheeran.

"Yo estaba fascinada en el museo, pero pensé: '¿Por qué no hay nadie más vestido como nosotros?' Los guardias nos miraban raro y me pareció todo muy extraño", recordó Ingrid.

Mientras sonaba la música, Henríquez se arrodilló para pedirle matrimonio. El compromiso se selló además con un significativo anillo de oro blanco y diamantes, el cual fue encargado y fabricado a mano en Florencia, Italia, por la orfebre chilena Constance Schürch, a quien la actriz admira hace años.

"Un amor fulminante"

El rápido avance de la relación ha llamado la atención de sus seguidores. Según explicaron ambos al citado medio, él quedó enamorado después de verla en una obra de teatro en febrero.

Después de eso le escribió varias veces por Instagram y la conquistó tras una extensa videollamada de siete horas. Recién en abril se conocieron en persona.

Desde ese momento, el flechazo fue inmediato y a los pocos días comenzaron a pololear. "Sabíamos que queríamos estar juntos para siempre, casarnos y formar familia, pero no me esperaba nada en este viaje (...) Fue un amor fulminante, somos un gran equipo", aseguró la comediante tras dar el sí en tierras brasileñas.

"Eres tú. El hombre con quien quiero despertar cada mañana, compartir mis alegrías, mis desafíos, mis silencios y mis sueños. El hombre con quien quiero llegar de la mano hasta viejitos. Gracias por insistir en hablar conmigo aquel día. Gracias por no rendirte", escribió la actriz en una publicación de Instagram.

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