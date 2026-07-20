Pangal Andrade recorrió sectores aislados del Cajón del Maipo para ayudar tras el sistema frontal: "Está complicada la situación"

20 jul. 2026 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

Pangal Andrade mostró a través de sus historias de Instagram el operativo que realizó junto a dos amigos para intentar llegar hasta las Termas de Colina, luego de recibir una alerta sobre una persona presuntamente aislada en ese sector tras el sistema frontal.

El grupo recorrió parte del trayecto en camioneta y luego continuó en motos de nieve, aunque finalmente debió regresar por el riesgo que implicaban la escasa visibilidad y una avalancha que bloqueó el paso.

Pese a esto, el grupo aprovechó el recorrido para asistir a vecinos que permanecen aislados en distintos puntos del Cajón del Maipo a raíz de la emergencia climática.

La ayuda a vecinos aislados

Durante el trayecto llegaron hasta las cercanías de Baños Morales. Sin embargo, al encontrarse con una avalancha y una baja visibilidad, decidieron no seguir avanzando.

Pangal, quien habita en la precordillera del sector, explicó que las condiciones meteorológicas impedían continuar con seguridad: "Cuando está nublado se le dice luz plana y cuando está así es imposible andar porque no se ve nada, te caes a hoyos, es súper peligroso", afirmó.

Y agregó: "Si hubiéramos estado con visibilidad, atacamos, pero tenemos cero visibilidad, está nublado, así que vamos a tener que volver otro día".

El grupo se encontró con residentes de la zona que enfrentaban problemas por falta de servicios básicos y abastecimiento.

"Aquí en el Refugio Placa Roja están totalmente aislados (...) Vamos a intentar ayudarlos. La máquina no llega todavía y se viene otro frente, así que vamos a sacar bencina de las motos y les vamos a pasar para que puedan aguantar un ratito más", comentó.

"Está complicada la situación para la gente acá arriba", señaló, indicando que "no tienen bencina, se les está acabando la comida". Junto a Nelson Rubilar, operador turístico, y su amigo Alex, además colaboró retirando la nieve acumulada sobre una estructura que estaba cubierta prácticamente hasta el techo.

Al finalizar la jornada, Andrade hizo un llamado al envío de maquinaria para despejar el camino. Mientras descendían, se cruzaron con tres cargadores frontales que continuarían trabajando para hacerle frente a las consecuencias del sistema frontal en el sector.