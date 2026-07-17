¿Volverá a las teleseries? Gabriel Cañas reveló por qué decidió alejarse de la televisión

17 jul. 2026 - 17:52 hrs.

Gabriel Cañas sorprendió al revelar las razones que lo llevaron a tomar distancia de las teleseries luego de interpretar al recordado villano del remake de El Señor de la Querencia. El actor reconoció que, tras un intenso período de trabajo, sintió que había perdido la conexión con su vocación.

Según consignó Página 7, el intérprete abordó esta decisión durante una conversación con Marcelo Comparini en su programa de Canal 13, donde aseguró que el exigente ritmo de grabaciones terminó pasándole la cuenta.

Tras participar en tres producciones televisivas de manera consecutiva, Cañas explicó que necesitó hacer una pausa para reencontrarse con aquello que lo motivó a convertirse en actor.

"Se me apagó la llamita"

Durante la entrevista, Gabriel Cañas confesó que la carga laboral terminó afectando la forma en que vivía su profesión: "Terminé El Señor de la Querencia después de tres teleseries seguidas y de mucho trabajo (...) Me enajené de mi propio oficio", expresó.

"Fue tanto el querer solucionar, fue tanto el querer no perder la oportunidad, que perdí el placer de conectarme con el por qué lo hago. Llegué a un momento en donde como que se me apagó la llamita", reconoció.

Asimismo, explicó que decidió alejarse de ese ritmo de trabajo para proteger su bienestar personal.

El complejo desafío de interpretar al villano

En la conversación, Cañas también recordó que uno de los mayores retos de su carrera fue dar vida al antagonista de El Señor de la Querencia, personaje que lo obligó a explorar emociones y situaciones que chocaban con sus propios límites.

El actor sostuvo que representar escenas de violencia fue una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado profesionalmente, ya que implicó transgredir barreras emocionales para lograr credibilidad en pantalla.

Tras poner en pausa las teleseries, Gabriel Cañas decidió enfocarse en proyectos ligados al teatro, la investigación corporal y el trabajo comunitario.

1 Tras video viral: ¿Cuál es la verdadera edad de Katteyes? 2 "Puedo ser más gorda e igual soy exitosa": Magda Müller habló de las críticas que recibió por su físico 3 Ludmila Ksenofontova sinceró el verdadero vínculo que mantiene con Álvaro Ballero 4 Fernanda Finsterbusch aclara dudas por rumores de parentesco con Ítalo Passalacqua: "Jamás supo que yo existía" 5 "Se nos está mojando la pieza": Los problemas de Coté López producto de sistema frontal que afecta al país Lo más visto de Tendencias

De acuerdo con el citado medio, el intérprete contó que ha desarrollado iniciativas junto al colectivo teatral Bonobo y que incluso viajó al lago Titicaca para profundizar en un proceso de investigación artística relacionado con la voz y el cuerpo.

"Es algo que es parte de ti y que me enciende todas las llamas del cuerpo", concluyó el actor, dejando entrever que este nuevo camino le permitió reencontrarse con la pasión por su oficio.

Todo sobre Famosos chilenos