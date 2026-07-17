Nieve en sectores precordilleranos de la Región Metropolitana: Revisa los videos del Cajón del Maipo y camino a Farellones

17 jul. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

La nieve sorprendió durante la jornada de viernes a distintos sectores precordilleranos de la Región Metropolitana, dejando imágenes de calles y caminos cubiertos de blanco en medio del sistema frontal que afecta a la zona sur, central y norte del país.

Uno de los puntos donde se registró este fenómeno fue San Gabriel, en el Cajón del Maipo, donde durante la tarde la lluvia dio paso a precipitaciones sólidas que comenzaron a acumularse en el lugar.

Nieve se acumula en sectores altos del Cajón del Maipo

La nevada se intensificó durante la tarde y alrededor de las 17:30 horas ya se observaba acumulación en sectores ubicados sobre los 1.300 metros de altura.

Además, en zonas más elevadas como Baños Morales, se reportó una importante acumulación de nieve, cercana a los 70 centímetros.

Autoridades llaman a no subir a la cordillera

Pese al atractivo de los paisajes nevados, las autoridades reiteraron el llamado a evitar subir hacia sectores cordilleranos con fines turísticos debido a las condiciones meteorológicas y los riesgos asociados.

En San Gabriel, Carabineros mantiene controles para restringir el acceso y permitir el paso únicamente de residentes o personas autorizadas, debido a los posibles problemas que pueden generarse en los caminos.

Trabajadores despejan camino a Farellones

La nieve también dejó registros en el camino hacia Farellones, donde trabajadores se encuentran realizando labores para despejar la ruta utilizando maquinaria especializada.

Los videos muestran cómo las máquinas retiran la nieve acumulada en el camino, mientras continúan las bajas temperaturas y las precipitaciones en la zona cordillerana.

Todo sobre Sistema frontal