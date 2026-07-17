Roaming de emergencia: Los pasos para activarlo y mantenerte conectado

17 jul. 2026 - 16:00 hrs.

En medio de emergencias como incendios forestales, temporales o cortes masivos de energía, mantener la comunicación puede ser clave.

Para esos casos existe el Roaming Nacional de Emergencia, un sistema que permite a los usuarios conectarse automáticamente a la red móvil de otra compañía cuando su operador no tiene cobertura.

Esta herramienta permite acceder a telefonía, datos móviles y mensajes SMS, facilitando la comunicación en zonas donde la red habitual presenta interrupciones por una emergencia.

¿Qué es el Roaming Nacional de Emergencia?

El Roaming Nacional de Emergencia es un mecanismo que permite que un teléfono celular utilice la red de otra empresa de telecomunicaciones cuando la señal de su operador no está disponible debido a una situación de emergencia.

El objetivo es que las personas puedan mantenerse comunicadas y recibir información oficial, especialmente en escenarios como incendios forestales, sistemas frontales o desastres naturales.

¿Cómo activar el roaming de emergencia en Android?

Si tu celular utiliza sistema operativo Android, debes seguir estos pasos:

Ingresa a Ajustes.

Pulsa Redes móviles

Selecciona Operadora de Red

Activar automático.

Mantener activado el roaming

¿Cómo activarlo en un iPhone?

En dispositivos con sistema operativo iOS, el procedimiento es el siguiente:

Ingresa a Configuración.

Pulsa Red Celular

Ingrasa en Selección de red.

Activa Automático

Mantener activado el roaming

El Roaming Nacional de Emergencia está pensado para situaciones excepcionales en las que la red de tu compañía deja de funcionar debido a una contingencia.

Por ello, las autoridades recomiendan activarlo únicamente cuando exista una emergencia y se presenten problemas de cobertura, ya que permitirá conectarse a la red disponible más cercana para mantener las comunicaciones mediante llamadas, datos móviles y mensajes de texto.