Llaman a evacuar campamento de Talagante por crecida del Río Mapocho

17 jul. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar el campamento Ribera del Río, el marco del sistema frontal.

La medida se tomó debido a la crecida que ha presentado el Río Mapocho debido a las lluvias.

La evacuación

"Por crecida del Río Mapocho Senapred solicita evacuar sector Campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante, Región Metropolitana", informó el organismo en redes sociales.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", señaló.

Para reforzar el procedimiento, se activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

El llamdo del Gobierno

Cabe señalar que desde el Gobierno ya habían manifestado preocupación por los campamentos que se encuentran cerca de flujos de agua, por lo que habían realizado un llamado a dejar los terrenos de manera voluntaria.

"Empieza a acumularse mucha agua en el campamento Ribera Río Mapocho en Talagante, lugar donde hemos dispuesto desde antes de ayer la evacuación preventiva. Hacemos un llamado a quienes no han salido que lo hagan", señaló en sus redes sociales el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

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