Lluvia en Santiago ya supera el rango normal: ¿Cuántos milímetros de agua han caído en la capital?

17 jul. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal continúa dejando intensas precipitaciones en la Región Metropolitana y el agua acumulada en Santiago ya supera el rango normal de lluvias esperado para un período de 24 horas.

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, informó que "ya tenemos 31 milímetros acumulados hasta las 07:00 de la mañana", destacando que "en Santiago continuamos con lluvia fuerte".

Cantidad de agua supera el rango normal de un día

De acuerdo al especialista, el evento se inició la tarde del jueves. "Ayer a las 13:00 horas comenzó la lluvia en Santiago", indicó, señalando que el registro corresponde al pluviómetro de Quinta Normal.

Según esa estación meteorológica, el registro ya supera lo que normalmente cae en un día. "El rango normal de lluvias en Santiago es de 10 a 20 mm en 24 horas", sostuvo, por lo que la cifra actual es "importante".

Leyton enfatizó que el acumulado adquiere mayor relevancia, porque el sistema aún no completa un día: "Ya se ha superado el rango normal y todavía no completamos las 24 horas".

¿Cómo se viene la lluvia los próximos días?

La cantidad de agua caída tendrá efectos en las condiciones del terreno, a propósito del 87% de déficit que tenía la capital.

"Vamos a tener muchos milímetros de lluvia en Santiago; por lo tanto, el suelo va a cambiar su configuración, va a dejar de ser un suelo seco", sostuvo el experto.

Finalmente, se refirió a las precipitaciones de los próximos días. "El sábado vamos a estar con lluvia moderada a fuerte, disminuye un poco la intensidad. El día domingo vuelve a intensificarse la precipitación en Santiago, con viento también", anunció.

Ya el lunes "comienza un cambio más importante. La lluvia va a estar entre lo débil y lo regular, pero continúan las precipitaciones", hasta el día martes, por lo menos.

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