Intensa lluvia en Santiago: Jaime Leyton advierte que este viernes será uno de los días que "más agua va a acumular"

17 jul. 2026 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

El masivo sistema frontal que afecta a varias regiones del país sigue avanzando y concentrando la preocupación de las autoridades. Según advirtió el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, la jornada de este viernes se perfila como una de las más complejas del evento meteorológico en la capital, ya que será uno de los días que más "agua va a acumular",

"La autoridad ha recomendado no salir debido a que ya tenemos en Santiago, por ejemplo, 30 milímetros", detalló el experto, llamando a la máxima precaución al conducir producto de la acumulación de agua en las calzadas y advirtiendo que en las calles "el piso está resbaladizo". Pese a las complicaciones, Leyton destacó que este evento "va a ir recuperando ese déficit" hídrico que arrastraba Santiago y que rozaba el 90 %.

Inestabilidad el sábado y un nuevo pulso intenso el domingo en Santiago

Para la Región Metropolitana, el panorama indica que las precipitaciones no darán tregua durante el fin de semana, aunque variarán en intensidad.

Viernes: Continuarán las lluvias fuertes con vientos de entre 35 y 45 kilómetros por hora.

Continuarán las lluvias fuertes con vientos de entre 35 y 45 kilómetros por hora. Sábado : Se espera una leve disminución en la caída del agua. "Lloverá más despacio, pero de forma continua" , aclaró Leyton, detallando que se mantendrán rachas de viento de hasta 40 km/h.

: Se espera una leve disminución en la caída del agua. , aclaró Leyton, detallando que se mantendrán rachas de viento de hasta 40 km/h. Domingo: Ingresa un nuevo pulso inestable. "Mucha atención porque este es un nuevo pulso, el del día domingo, que es uno de los más intensos", alertó el meteorólogo, anticipando ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en la capital y lloverá con más intensidad que el sábado.

El panorama para el inicio de semana: Se debilita el lunes e ingresa otro frente el martes

El lunes, el sistema actual proveniente del noroeste comenzará a debilitarse, con menos precipitaciones y vientos, marcando el cierre de esta primera etapa del temporal. "Se debilita un poquitito el sistema, no se corta y, claro, el viento se debilita", explicó el meteorólogo.

Sin embargo, la pausa será breve. Leyton anticipó que a partir del martes ingresará un nuevo tren de sistemas frontales, esta vez con una orientación desde el sur, lo que bajará la isoterma cero a menos de 2.000 metros de altura. "Comienza un nuevo tipo de sistema (...) Vamos a continuar con días de no más allá de dos a tres de separación entre sistema y sistema hasta fin del mes de julio", sentenció el especialista.

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