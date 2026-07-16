Senapred entrega balance con tres fallecidos: Biministro Alvarado advierte que "aún no enfrentamos el momento de mayor intensidad"

16 jul. 2026 - 22:52 hrs.

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¿Qué pasó?

Durante la noche de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a gran parte del país. En la instancia, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, confirmó que tres personas han fallecido durante el desarrollo del evento meteorológico.

"Lamentamos el fallecimiento de tres personas durante el desarrollo de esta emergencia", señaló la autoridad, quien además hizo un llamado al autocuidado y a seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

El biministro advirtió que las condiciones meteorológicas continuarán empeorando durante las próximas horas.

"Es necesario advertir a la ciudadanía que aún no enfrentamos el momento de mayor intensidad de este sistema frontal y es por eso que debemos actuar con anticipación", sostuvo.

Asimismo, aseguró que "como Gobierno seguiremos desplegados en terreno" y anunció que el Presidente se trasladará durante la jornada al Biobío, donde recorrerá las comunas de Penco y Tomé para evaluar la magnitud de los daños. Posteriormente, también visitará la Región del Maule.

Balance de la emergencia

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que hasta el momento se registran cinco personas lesionadas, 76 damnificados en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía, además de 231 personas albergadas, principalmente debido a las evacuaciones preventivas realizadas en la Región Metropolitana.

En cuanto a la afectación habitacional, el organismo reportó cuatro viviendas destruidas, 18 con daño mayor, 271 con daño menor y 123 viviendas con daños que aún se encuentran en evaluación.

Finalmente, las autoridades confirmaron que se mantendrá la suspensión de clases para este viernes 17 de julio en establecimientos ubicados entre las regiones de Atacama y La Araucanía, e insistieron en el llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y respetar las instrucciones de evacuación y prevención.

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