Minuto a minuto
Por Diego Alonzo | Nicolás Díaz
Minuto a minuto sistema frontal: Reportan tres fallecidos, 76 lesionados y cuatro viviendas destruidas por el temporal
Actualización en vivo
16-07-2026 23:00
Hace 16 horas
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Hace 16 horas
Senapred entrega balance con tres fallecidos: Biministro Alvarado advierte que "aún no enfrentamos el momento de mayor intensidad"
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¿Qué pasó?
Durante la noche de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a gran parte del país. En la instancia, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, confirmó que tres personas han fallecido durante el desarrollo del evento meteorológico.
"Lamentamos el fallecimiento de tres personas durante el desarrollo de esta emergencia", señaló la autoridad, quien además hizo un llamado al autocuidado y a seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.
El biministro advirtió que las condiciones meteorológicas continuarán empeorando durante las próximas horas.
"Es necesario advertir a la ciudadanía que aún no enfrentamos el momento de mayor intensidad de este sistema frontal y es por eso que debemos actuar con anticipación", sostuvo.
Asimismo, aseguró que "como Gobierno seguiremos desplegados en terreno" y anunció que el Presidente se trasladará durante la jornada al Biobío, donde recorrerá las comunas de Penco y Tomé para evaluar la magnitud de los daños. Posteriormente, también visitará la Región del Maule.
Balance de la emergencia
Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que hasta el momento se registran cinco personas lesionadas, 76 damnificados en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía, además de 231 personas albergadas, principalmente debido a las evacuaciones preventivas realizadas en la Región Metropolitana.
En cuanto a la afectación habitacional, el organismo reportó cuatro viviendas destruidas, 18 con daño mayor, 271 con daño menor y 123 viviendas con daños que aún se encuentran en evaluación.
Finalmente, las autoridades confirmaron que se mantendrá la suspensión de clases para este viernes 17 de julio en establecimientos ubicados entre las regiones de Atacama y La Araucanía, e insistieron en el llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y respetar las instrucciones de evacuación y prevención.
Hace 17 horas
Intensas lluvias inundan calles de Ovalle: Municipio instala motobombas ante pronóstico de nuevas precipitaciones
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¿Qué pasó?
Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este jueves provocaron anegamientos en distintos puntos de Ovalle, región de Coquimbo, siendo uno de los más complejos la intersección de las calles Benavente y Tocopilla, en pleno centro de la comuna.
En el lugar, el agua acumulada superó los 30 centímetros de profundidad, por lo que personal municipal debió cortar el tránsito e instalar motobombas para evacuar el agua.
Alcalde explicó por qué se produce el anegamiento
El alcalde de Ovalle, Héctor Vega, señaló a Meganoticias que esta inundación es un problema recurrente debido a que el colector del sector "es muy antiguo" y no tiene la capacidad suficiente para evacuar el agua caída.
"Lo que hicimos fue una solución provisoria donde se instalaron una motobomba y una electrobomba con mayor capacidad, pero vemos que tampoco da la capacidad. Mañana vamos a tratar de instalar tres motobombas más", afirmó.
Preocupan las nuevas lluvias
La autoridad comunal indicó que la principal inquietud apunta a las precipitaciones pronosticadas para los próximos días, ya que podrían agravar la situación tanto en el radio urbano como en sectores rurales de la comuna.
Asimismo, llamó a los habitantes de localidades que podrían quedar aisladas por el aumento del caudal de quebradas y esteros a abastecerse con anticipación ante la posibilidad de permanecer varios días sin conexión con la ciudad.
Hace 17 horas
Ministro del Interior informa de tres fallecidos por el sistema frontal: Hay 76 personas lesionadas y cuatro viviendas destruidas a nivel nacional
En medio del reporte de Senapred, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), informó que hasta el momento un total de tres personas han fallecido por el sistema frontal.
Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, agregó que existen cinco personas lesionadas, 76 damnificadas entre Maule, Biobío y La Araucanía y 231 albergados, principalmente por evacuaciones en la Región Metropolitana.
Finalmente, se informó de cuatro viviendas destruidas, 18 con daño mayor, 271 con daño menor y 123 con daños en evaluación.
July 17, 2026
Hace 17 horas
SEC reporta más de 470 clientes sin luz a nivel nacional
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó en su último reporte (22:00 horas) que un total de 477.907 clientes se encuentran sin suministro eléctrico a nivel nacional.
Las regiones más afectadas son las que están viviendo las inclemencias del temporal: La Araucanía (183.794), Valparaíso (67.892), Biobío (57.847), Maule (40.149), Los Lagos (39.474), Los Ríos (27.965), Metropolitana (23.406), O'Higgins (16.992), Ñuble (12.090) y Coquimbo (7.892).
Pese a esta afectación, la SEC informa que el 94,1% de los clientes a nivel nacional "está con servicio eléctrico normal".