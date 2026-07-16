Aumento de la PGU: Estos son los nuevos beneficiarios que ya pueden solicitar el aporte

16 jul. 2026 - 07:00 hrs.

La implementación de la Reforma de Pensiones continúa avanzando y desde este mes un nuevo grupo de personas ya puede solicitar la Pensión Garantizada Universal (PGU) o acceder al aumento del beneficio, de acuerdo con el calendario establecido por la ley.

En esta oportunidad, el proceso está dirigido a pensionados de leyes de reparación y pensiones de gracia que cumplen con el requisito de edad, quienes podrán realizar el trámite con anticipación para comenzar a recibir el beneficio en septiembre.

¿Quiénes ya pueden solicitar la PGU?

Desde junio de 2026, ya pueden presentar la solicitud las personas que, al 30 de septiembre de 2026, tengan 75 años o más y sean beneficiarias de alguna de las siguientes pensiones:

Pensión de gracia.

Pensión por la Ley Rettig.

Pensión por la Ley Valech.

Pensión de exonerado político.

Pensión de exonerado político de CAPREDENA o DIPRECA.

Si cumplen con los requisitos establecidos por la ley, podrán acceder al monto de la PGU correspondiente.

En caso de que una persona cumpla 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrá solicitar el beneficio a contar del mes de su cumpleaños.

¿Qué pasará con la PGU desde septiembre?

A partir de septiembre de 2026, todas las personas de 75 años o más que ya reciben la PGU verán aumentado automáticamente el monto máximo del beneficio a $250.275.

En tanto, quienes cumplan los requisitos y hayan realizado la solicitud con anticipación también comenzarán a recibir el beneficio desde ese mes.

¿Cómo seguirá el aumento de la PGU?

La implementación del incremento continuará de forma gradual:

Desde septiembre de 2026 : El monto máximo de $250.275 se extenderá a todas las personas de 75 años o más.

: El monto máximo de $250.275 a todas las personas de 75 años o más. Desde septiembre de 2027: El beneficio alcanzará a todas las personas de 65 años o más que cumplan los requisitos establecidos.

Además, desde 2027 también podrán acceder al beneficio las personas pensionadas de montepío de CAPREDENA o DIPRECA, siempre que no reciban otra pensión de un régimen previsional y cumplan con las condiciones exigidas por la normativa.

¿De cuánto es actualmente la PGU?

Tras el reajuste aplicado en febrero de 2026, la Pensión Garantizada Universal considera los siguientes montos máximos:

$250.275 para beneficiarios de 82 años o más.

para beneficiarios de 82 años o más. Hasta $231.732 para quienes tienen entre 65 y 81 años.

Con la entrada en vigor de las siguientes etapas de la Reforma de Pensiones, el monto máximo de $250.275 se irá extendiendo gradualmente a más beneficiarios según su edad.