Supermercados: Así funcionarán las cadenas este feriado de 16 de julio

16 jul. 2026 - 06:30 hrs.

Durante esta jornada se vive una nueva jornada de feriado en Chile con motivo del Día de la Virgen del Carmen, fecha establecida por la Ley 20148 como un feriado de carácter religioso "en que se celebra y honra a la Virgen del Carmen, en reemplazo del feriado correspondiente a Corpus Christi".

La fecha representa una oportunidad para que muchas personas realicen sus compras con anticipación, especialmente considerando que durante los próximos días se espera la llegada de un sistema frontal que afectará a gran parte de la zona central del país.

¿Cómo funcionarán los supermercados este feriado del 16 de julio?

Al tratarse de un feriado que cae en medio de la semana, algunas cadenas de supermercados podrían modificar sus horarios de atención. Sin embargo, esta decisión depende de cada empresa y de cada sucursal.

A continuación, revisa cómo operarán algunas de las principales cadenas del país durante este jueves 16 de julio.

Lider

Lider informó a través de sus redes sociales que todas sus sucursales permanecerán abiertas durante este feriado. El horario de atención será entre las 08:30 y las 21:00 horas.

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Tottus

En el caso de Tottus, los supermercados abrirán sus puertas a las 08:30 horas y atenderán hasta las 21:30 horas.

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Jumbo

Jumbo también confirmó que sus locales funcionarán con normalidad entre las 09:00 y las 21:00 horas.

Santa Isabel

Por su parte, Santa Isabel abrirá sus puertas entre las 08:30 y las 09:00 horas, dependiendo de cada sucursal, y cerrará a las 21:00 horas.

¿Es irrenunciable el feriado del 16 de julio?

De acuerdo con la normativa vigente, el Día de la Virgen del Carmen no corresponde a un feriado irrenunciable, por lo que el comercio puede funcionar con normalidad.

Esto significa que podrán abrir supermercados, centros comerciales, strip centers, cines, restaurantes y otros establecimientos, aunque algunos podrían aplicar horarios especiales según cada empresa.

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