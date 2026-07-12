Feriado del 16 de julio: ¿Es irrenunciable?

12 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Este jueves 16 de julio se conmemora en Chile el Día de la Virgen del Carmen, una celebración católica. El festejo es más masivo en la Región de Tarapacá, con la tradición del pueblo de La Tirana, donde las personas participan en bailes y celebraciones religiosas.

Esta fecha es tan importante en el país que es feriado desde 2007. Con este, se cumplen ocho de los 16 festivos de este año en Chile.

¿Es feriado irrenunciable el 16 de julio?

Para este año, se establecieron cinco días feriados irrenunciables y este 16 de julio no está incluido entre ellos.

Esto es relevante porque, cuando se trata de feriados irrenunciables, solo algunos servicios pueden funcionar normalmente, con sus respectivos horarios, según lo establezca el empleador.

Cuando no es feriado irrenunciable, el comercio no está obligado a cerrar sus puertas y funcionará normalmente, lo que incluye supermercados y malls, así como también cines, restaurantes, entre otros.

Todos los feriados que restan en 2026

Los nueve feriados que quedan en 2026, incluido el 16 de julio, son:

Jueves 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional (irrenunciable).

Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).

Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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