Aguas Andinas refuerza plan preventivo por temporal en Santiago: Cuenta con 37 horas de autonomía en caso de turbiedad

14 jul. 2026 - 09:57 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas ha desplegado un plan preventivo frente al pronóstico realizado por la Dirección Meteorológica de Chile sobre el evento climático extremo que llegará a la Región Metropolitana desde este jueves 16 y que dejaría más de 100 mm de lluvias en el centro de la ciudad, junto con importantes precipitaciones de aguanieve y nevazones en sectores precordilleranos e intensos vientos.

De este modo, ha movilizado y reforzado todos sus recursos técnicos y profesionales, la capacidad de acción de sus equipos en terreno y la óptima operatividad de su infraestructura de respaldo de agua potable, la que que cuenta con los megaestanques de Pirque y los Pozos de Cerro Negro – Lo Mena, que entrega 37 horas de autonomía ante eventos climáticos que generan turbiedades extremas en los ríos que abastecen a la ciudad, y que en ocasiones podrían generar cortes de suministro.

“Tal como hacemos habitualmente ante cualquier evento climático, desde Aguas Andinas hemos activado y reforzado nuestros protocolos internos, los que consideran un completo plan preventivo, realizando un monitoreo constante de la evolución del frente, dado que se espera que sea uno de los más relevantes de los últimos años, el estado de la cuenca y los niveles de isoterma", aseguró Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas.

"Estamos tomando todas las medidas que nos permitan atender las incidencias que se puedan originar, disponiendo de la mayor cantidad de recursos humanos y técnicos. Asimismo, y ante el pronóstico para la cordillera hemos buscado identificar de manera anticipada eventuales alteraciones en las condiciones de los ríos Maipo y Mapocho, los principales afluentes para nuestras plantas de producción de agua potable”, agregó.

Buen uso de la Red de Alcantarillado

El evento climático que se aproxima aumenta la probabilidad de que se registren episodios de inundaciones y rebases en la ciudad. Ante ello, y en medio de un permanente trabajo preventivo, Aguas Andinas viene desplegando un plan de limpieza y mantención anual de la red, los que permiten extraer más de 4 mil toneladas de basura por año que obstaculizan el normal funcionamiento de la red de recolección que se extiende por más de 11 mil kilómetros.

“En la antesala del frente que llegará a la Región Metropolitana reiteramos el llamado a hacer un buen uso de la red de alcantarillado, evitando arrojar elementos ajenos, tales como: toallas húmedas, pañales, cotonitos o aceite de cocina, considerados como los residuos que más daño hacen al funcionamiento de la infraestructura, pudiendo generar obstrucciones", solicitó Schwerter.

"Ante un aumento significativo de las lluvias el llamado también es a no levantar las tapas del alcantarillado para evacuar agua, ya que esto podría provocar el colapso de los colectores. La red de alcantarillado está diseñada y dimensionada solo para recibir aguas servidas y no las aguas lluvia, las que deben escurrir por las calles hacia los sumideros construidos para estos efectos y ser recolectadas por una red especial que no es gestionada por Aguas Andinas. Por eso, es relevante el buen uso de la infraestructura y sobre todo en días de lluvias intensas como las de este fin de semana”, remarcó Schwerter.

Junto al monitoreo constante de las condiciones climáticas, es relevante señalar que la infraestructura de la compañía opera con total normalidad. Ante cualquier situación de interés público que pudiera generarse como consecuencia del fenómeno climático, se informará oportunamente y en total coordinación con las autoridades pertinentes a través de la página web de Aguas Andinas, sus redes sociales y los medios de comunicación.