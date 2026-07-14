"Casi nos morimos": Rosario Bravo reveló el tenso momento que vivieron su esposo e hijo en vacaciones de invierno

14 jul. 2026 - 10:24 hrs.

El esposo y el hijo de Rosario Bravo vivieron unas vacaciones de invierno para el olvido. Carlos Caorsi y el pequeño Salvatore viajaron juntos hasta el Lago Maihue, en la región de Los Ríos, pero una seguidilla de imprevistos marcados por un fuerte viento y problemas para regresar les aguó el panorama.

"Entraban olas al bote"

La enfermera e influencer relató la historia en un nuevo capítulo de En el Ojo, programa que tiene con José Miguel Viñuela. En el espacio, explicó que no pudo acompañarlos por motivos laborales. Entre risas, reconoció: "Yo me quedé acá por trabajo. Igual me quedé picada (...) Se quisieron ir solos".

El plan era simple: viajar en avión hasta Valdivia, arrendar un vehículo y continuar rumbo al lago. Sin embargo, todo cambió apenas llegaron a destino.

Rosario recordó que recibió una llamada alertándola sobre el complicado cruce en bote. "Me llaman y me dicen: 'Oye, ¿sabes qué? Casi no pudimos cruzar', porque hay que cruzar en bote y hubo vientos de más de 100 kilómetros por hora".

Según relató, los fuertes vientos sorprendieron a padre e hijo mientras navegaban en una embarcación de aluminio. "El Tote me decía: 'Mamá, casi nos morimos' (...) Me decía que eran tantas las olas que se me mojaron hasta los calzoncillos. Entraban las olas al bote", comentó.

Al llegar a la casa tampoco encontraron calma. Rosario explicó que el temporal había desprendido los paneles solares y que quedaron prácticamente incomunicados durante dos días mientras intentaban reparar los daños.

Cuando parecía que lo peor había pasado, el regreso también se complicó. "Llegaron a Valdivia y el avión no salió", reveló Bravo, explicando que la aeronave nunca aterrizó por el mal tiempo y que Carlos Caorsi debió suspender la atención de varios pacientes.

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