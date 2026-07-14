Naya Fácil sorprendió con la compra de un lujoso penthouse en Las Condes: Revelan el millonario valor de la propiedad

14 jul. 2026 - 09:13 hrs.

La influencer Naya Fácil dejó impactados a sus seguidores al revelar que cumplió uno de sus grandes sueños: comprar un exclusivo penthouse de tres pisos en la comuna de Las Condes, con una privilegiada vista al sector oriente de Santiago y al Costanera Center.

La creadora de contenido compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde se mostró emocionada por este importante logro personal. Sin embargo, posteriormente se conocieron nuevos detalles sobre el valor de la propiedad y los millonarios gastos que implica mantenerla.

"Estoy en shock": Así anunció la compra de su nuevo hogar

Fue mediante un video publicado en Instagram que Naya Fácil dio a conocer la adquisición de su nuevo departamento.

"Mis facilines, este es mi penthouse… Sí, tal cual como lo ven. Aún no creo esta noticia, estoy en shock. Me compré un penthouse con vista a todo Santiago".

La influencer agregó que se encontraba "demasiado feliz, casi llorando de la felicidad" y adelantó que próximamente mostrará un recorrido por la propiedad.

¿Cuánto cuesta el penthouse de Naya Fácil?

El el exclusivo inmueble tendría un valor cercano a los $1.700 millones y cuenta con:

Tres dormitorios, más una habitación de servicio.

Cuatro baños.

Sala de estar.

295 metros cuadrados útiles.

Terraza de 35 metros cuadrados.

de 35 metros cuadrados. Un total de 330 metros cuadrados de superficie.

Los millonarios gastos que deberá asumir

Además del alto valor de compra, la influencer deberá enfrentar importantes costos mensuales y trimestrales asociados a la propiedad.

De acuerdo con la información entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez los gastos comunes ascienden a $1,8 millones mensuales, monto que incluye servicios como agua, calefacción mediante caldera y mantención de las áreas comunes del edificio.

A ello se suman las contribuciones, que alcanzarían los $4,8 millones cada cuatro meses.

La revelación recordó una polémica protagonizada por la propia Naya Fácil hace algunos meses, cuando cuestionó públicamente el pago del denominado impuesto al lujo tras adquirir un automóvil Tesla.

Ahora, la influencer vuelve a llamar la atención, esta vez por la compra de una de las propiedades más exclusivas que ha mostrado en redes sociales.

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