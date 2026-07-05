El percance que vivió Naya Fácil con su Cybertruck mientras viajaba por el Valle del Elqui

05 jul. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

La estadía de Naya Fácil en la Región de Coquimbo estuvo marcada no solo por sus visitas a distintos destinos turísticos, sino también por una situación que dio de qué hablar en redes sociales.

Durante su estadía, la influencer también vivió un inesperado inconveniente mientras se desplazaba en su reconocible Tesla Cybertruck de color rosado.

Según contó, al ser fiscalizada por Carabineros, el control se complicó porque la revisión técnica del automóvil no aparecía registrada en el sistema, dejando al Cybertruck al borde de ser trasladado a corrales.

La revisión técnica que complicó a Naya

En los últimos días, la creadora de contenidos había mostrado su viaje por el Valle de Elqui, publicando imágenes de la gastronomía local y de los paisajes de la zona.

"Devuélvanme al día de ayer comiendo churrasca con paltita en el Valle de Elqui con una vista espectacular", escribió en una de sus publicaciones.

Sin embargo, mientras paseaba en su auto se encontró con una fiscalización de tránsito, en la que funcionarios de Carabineros le pidieron la documentación correspondiente al vehículo.

El inconveniente surgió cuando el certificado de revisión técnica no figuraba en el sistema, lo que casi deriva en la incautación del lujoso automóvil.

¿Cómo logró salir del paso?

La influencer explicó que pudo continuar su viaje gracias al criterio del carabinero que realizó el procedimiento.

Por esa razón, decidió no revelar el lugar exacto donde ocurrió el control, señalando que no quería "delatar al funcionario" que le permitió seguir su recorrido.

Tras el susto, Naya dejó claro que no estaba dispuesta a dar por terminado su viaje: "No manejé seis horas para devolverme", escribió en sus redes, confirmando que finalmente pudo continuar con sus planes sin que se le quitara el Cybertruck.

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