Se movilizan en bicicletas: Vecinos en alerta por banda que roba a mujeres y menores de edad en el centro de Santiago

05 jul. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del barrio Matta Sur, en la comuna de Santiago centro, han levantado una alarmante denuncia debido a una seguidilla de asaltos que se registran a diario en el sector.

Según relatan los propios afectados, se trata de una banda delictual que ataca principalmente a mujeres y menores de edad a plena luz del día y en cualquier horario.

La situación ha escalado a niveles críticos de violencia en el último mes, registrándose más de un asalto al día cerca de las calles Sargento Aldea, San Isidro, Maule y Ñuble.

Los alarmantes robos

Los delincuentes, que se movilizan en bicicletas y motocicletas para robar teléfonos celulares, no muestran reparos al momento de agredir a las víctimas, sin importar su edad.

Jazmín, quien conversó con Meganoticias Siempre Juntos este domingo, señaló que hace pocos días fue asaltada junto a su hija de tan solo 3 años.

Pero esto no es todo, otra vecina relató que con su hija de 9 años, que tiene autismo, fueron encañonadas por el conductor de una motocicleta.

El abandono del barrio

Uno de los puntos que generan mayor indignación en la comunidad es la presencia de una caseta de seguridad municipal a menos de 50 metros del epicentro de los robos. Sin embargo, los vecinos denuncian que permanece completamente deshabitada y sin personal asignado.

A esto se suma la configuración urbana del sector. Al ser un barrio antiguo con alta presencia de empresas e imprentas que cierran sus puertas después de las 18:00 o 19:00 horas, las calles quedan completamente solitarias.

De hecho, la falta de luminarias modernas y la presencia de "rucos" e inmuebles abandonados facilitan el escondite de los delincuentes.

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