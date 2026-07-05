"Es mi exmarido, no mi amigo": La tajante reacción de Angélica Castro al nuevo romance de Cristián de la Fuente

05 jul. 2026 - 14:15 hrs.

A casi cuatro años del bullado quiebre que puso fin a dos décadas de matrimonio, Angélica Castro se sinceró por completo sobre el proceso de sanación tras su separación de Cristián de la Fuente.

En una íntima conversación con el medio La Hora, la presentadora de televisión no solo recordó el impacto de la exposición pública tras la bullada infidelidad del actor en 2022, sino que fijó una postura clara y tajante frente al nuevo romance de su exesposo con la argentina Gabriela Bravo.

"Es mi exmarido, no mi amigo"

Al ser consultada sobre si De la Fuente le había comunicado personalmente sobre su actual relación amorosa, Castro fue categórica en marcar distancias: “¿Por qué me tiene que dar explicaciones? Es mi exmarido, no mi amigo... Nada que ver, somos grandes ya”, lanzó sin rodeos.

Lejos de guardar rencores, la comunicadora manifestó buenos deseos para el nuevo camino de su expareja, enfatizando la importancia de cerrar ciclos de forma madura. “Él es grande, haz lo que quieras con tu vida, sé feliz y punto. Lo mismo yo. Creo que uno tiene que aprender a cortar lazos, a seguir adelante y qué rico que cada cual pueda ser feliz y rehacer su vida, es superimportante”, reflexionó.

Además, aclaró que la única unión inquebrantable entre ambos es el bienestar de su hija en común: “Para mí la única responsabilidad que una pareja amerita en conjunto después de que no están juntos es un hijo. Ese es otro tema, eso es distinto”.

Angélica Castro / Instagram

El dolor de la exposición pública

Durante la entrevista, Angélica también abrió su corazón sobre lo complejo que fue lidiar con el escrutinio mediático en los momentos más críticos de la separación. “Es un dolor superfuerte. Y el tema de la exposición hace que sea, obviamente, más público y te repercute de una manera en la que puedes quizás irte hacia adentro, tratar de no salir”, confesó.

A pesar de la tormenta, su resiliencia sirvió de inspiración para muchas mujeres que atravesaban situaciones similares en el anonimato. Según relató, recibió cientos de mensajes de apoyo y agradecimiento: “Muchas mujeres me decían 'gracias por seguir adelante con tu vida, por pararte enfrente y poder salir, porque yo no me he atrevido a salir de mi casa, no he querido ir a un asado familiar, no he querido ir a un almuerzo con mis amigos por el tan solo hecho de exponerme'”.

Frente a esto, Castro dejó una potente reflexión sobre la dignidad ante los quiebres amorosos: “Siento que al final uno lo vive de la misma manera, obviamente desde distintos mundos. Pero yo creo que cuando uno no ha hecho nada, ni sientas que le has hecho daño a alguien, no te tienes que esconder. Lo que no significa que el dolor no está”.

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