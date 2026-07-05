Municipalidad de Teodoro Schmidt por muerte de funcionaria de bomberos: "Honramos y agradecemos su vocación de servicio"

05 jul. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Teodoro Schmidt envió un sentido mensaje por la muerte de una funcionaria de bomberos que falleció este domingo en un accidente, cuando se dirigía a un procedimiento junto a sus compañeros.

Según reportó el corresponsal de Meganoticias en la zona, Diego Sanhueza, la muerte de Nicole Ceballos se debió al volcamiento del carro institucional, tras chocar a alta energía contra un poste de la luz.

Cabe recordar que tanto la mujer muerta como sus compañeros de la Tercera Compañía de Bomberos se dirigían a un procedimiento para combatir un incendio en una vivienda.

¿Qué dijo la Municipalidad?

“Con profundo pesar, la Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de Nicole Andrea Ceballos Acuña (Q.E.P.D.), voluntaria de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Barros Arana”, partió su texto en Instagram.

Enseguida se añadió que “nos unimos al dolor que hoy embarga a su familia, seres queridos, a sus compañeros y compañeras de la Tercera Compañía y a toda la comunidad. Honramos y agradecemos su vocación de servicio, compromiso y entrega desinteresada, valores que permanecerán como un ejemplo para nuestra comuna”.

Para cerrar, se expuso que “en este difícil momento, hacemos llegar nuestro afecto y solidaridad a su familia y a toda la familia bomberil, deseando fortaleza y consuelo para enfrentar esta irreparable pérdida. Que descanse en paz”.

La Municipalidad, finalmente, decretó dos días de duelo por la muerte de Nicole Ceballos.

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