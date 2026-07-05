Fuerte sismo se percibe nuevamente en la zona centro-norte del país: Esta es su magnitud y epicentro

05 jul. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo sismo se percibió en la mañana de este domingo 5 de julio en la zona centro-norte del país. Esta vez, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,0 y fue a las 11:53 horas.

Según lo indicado por el Centro Sismológico Nacional, el evento se registró 26 kilómetros al oeste de Punta de Choros, en la región de Coquimbo. La profundidad, en tanto, fue de 38 kms.

Este sismo se suma a uno que sucedió a las 10:42 horas en ese mismo sector del centro-norte del territorio nacional.

Por ahora, desde Senapred no han comunicado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este sismo.

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