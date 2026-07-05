Temblor se registra en zona centro-norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

05 jul. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,9 ocurrió en la mañana de este domingo 5 de julio en la zona centro-norte de Chile, justo cuando el reloj marcaba las 10:42 horas.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 25 kilómetros al oeste de Punta de Choros, en la región de Coquimbo. La profundidad fue de 35 kms.

Por ahora, desde Senapred no han comunicado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este sismo.

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