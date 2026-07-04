Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo

04 jul. 2026 - 20:47 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado 04 de julio, se registró un sismo de magnitud 3.2 a las 20:32 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 63 km al sur de Ollagüe en la región de Antofagasta, con una profundidad de 156 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.