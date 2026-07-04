Armada emitió aviso por posible formación de tromba marina en zona del país

04 jul. 2026 - 21:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile advirtió sobre la posibilidad de que se registren trombas marinas en la costa de la Región del Maule durante las próximas horas, debido a condiciones atmosféricas favorables provocadas por un sistema de baja presión que afecta a la zona.

El aviso fue emitido por el Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, organismo que indicó que la inestabilidad prevista favorecería el desarrollo de nubes convectivas, escenario que podría dar origen a este tipo de fenómenos sobre el mar.

Según la información entregada por la autoridad marítima, el aviso permanecerá vigente desde las 18:00 horas de este sábado hasta las 05:00 horas del domingo 5 de julio.

El período de mayor probabilidad para la formación de trombas marinas se concentrará entre las 18:00 y las 00:00 horas, especialmente en el tramo costero comprendido entre Punta Boyeruca y Faro Carranza.

Desde la Armada recordaron que las trombas marinas corresponden a columnas de aire en rotación que se forman sobre el mar y que, en algunos casos, pueden desplazarse hacia el borde costero, representando un riesgo para embarcaciones menores y personas que se encuentren en sectores expuestos.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron actuar con precaución, evitar actividades en zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y eventuales actualizaciones del aviso.