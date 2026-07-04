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Armada emitió aviso por posible formación de tromba marina en zona del país

¿Qué pasó?

La Armada de Chile advirtió sobre la posibilidad de que se registren trombas marinas en la costa de la Región del Maule durante las próximas horas, debido a condiciones atmosféricas favorables provocadas por un sistema de baja presión que afecta a la zona.

El aviso fue emitido por el Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, organismo que indicó que la inestabilidad prevista favorecería el desarrollo de nubes convectivas, escenario que podría dar origen a este tipo de fenómenos sobre el mar.

Según la información entregada por la autoridad marítima, el aviso permanecerá vigente desde las 18:00 horas de este sábado hasta las 05:00 horas del domingo 5 de julio.

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El período de mayor probabilidad para la formación de trombas marinas se concentrará entre las 18:00 y las 00:00 horas, especialmente en el tramo costero comprendido entre Punta Boyeruca y Faro Carranza.

Desde la Armada recordaron que las trombas marinas corresponden a columnas de aire en rotación que se forman sobre el mar y que, en algunos casos, pueden desplazarse hacia el borde costero, representando un riesgo para embarcaciones menores y personas que se encuentren en sectores expuestos.

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Ante este escenario, las autoridades recomendaron actuar con precaución, evitar actividades en zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y eventuales actualizaciones del aviso.

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