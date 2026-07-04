Video muestra accidente entre Fiscal Nacional y motociclista de aplicación: Alcotest de Ángel Valencia dio negativo

04 jul. 2026 - 21:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, protagonizó un accidente de tránsito la tarde de este sábado en la comuna de Providencia, luego de colisionar con un motociclista que realizaba repartos para una aplicación.

El hecho ocurrió cerca de las 15:45 horas, en la intersección de las calles Condell y Rancagua, cuando Valencia se trasladaba junto a su familia en su vehículo particular. Por causas que son materia de investigación, impactó con la motocicleta conducida por un repartidor.

¿Cuál es el estado del motociclista?

Tras el accidente, personal de Carabineros, Seguridad Ciudadana y equipos de emergencia llegaron al lugar para asistir a los involucrados.

Preliminarmente, el único lesionado corresponde al repartidor, un ciudadano venezolano de 24 años, quien fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad de Estación Central. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, habría sufrido una fractura en una de sus piernas.

Fiscal Nacional dio negativo al alcotest

A través de una declaración pública, la Fiscalía Nacional informó que el procedimiento "quedó a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente" y de la SIAT de Carabineros, organismos que investigarán la dinámica del accidente.

Además, precisó que Ángel Valencia fue sometido a un examen de alcotest, cuyo resultado "fue negativo". Asimismo, el Fiscal Nacional prestó declaración ante Carabineros y, conforme al protocolo vigente, deberá someterse a un examen de alcoholemia.

La Fiscalía también indicó que todas las personas involucradas se encuentran en buenas condiciones generales y que Valencia se mantiene atento a la "evolución del estado de salud del motociclista lesionado".