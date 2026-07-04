Ratifican prisión preventiva para Dayonis Orozco por asociación criminal en el caso "Piratas de Aragua"

04 jul. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó este sábado Dayonis Orozco Castillo, presunto integrante de la organización criminal "Los Piratas de Aragua", luego de ser formalizado por el delito de asociación criminal tras ser extraditado desde Colombia el pasado jueves.

El imputado, de nacionalidad colombiana y venezolana, es investigado por su presunta participación en esta facción internacional del Tren de Aragua. El tribunal además fijó un plazo de investigación de 120 días.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Alex Cortez, explicó que "se formalizó al imputado por el delito de asociación criminal, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva y se otorgó un plazo de investigación de 120 días".

"Era lo que estaba siendo requerido por el Ministerio Público, por lo tanto, nos vamos conformes de esta audiencia", agregó.

Respecto a los delitos que se le atribuyen, el persecutor precisó que, hasta ahora, se estableció que "participa directamente en uno de ellos, que es el homicidio del teniente Sánchez", pero aclaró que no existen antecedentes suficientes para vincularlo de manera directa con el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda.

En esa línea, sostuvo que hay "antecedentes de que participa de manera previa en temas netamente de coordinación, pero establecer que tiene una participación directa en ese homicidio, hasta el momento, no lo tenemos, por eso no fue formalizado por ese homicidio. Esta investigación sigue, en caso de que aparezcan antecedentes y —siempre aparecen—, evidentemente va a ser formalizado por ese homicidio".

Cortez también afirmó que el imputado "tiene un rol importante dentro de la estructura criminal, más cerca de los liderazgos que del grupo operativo que comete delitos dentro de la organización".

1 Temblor se registra en la zona central: Conoce la magnitud y epicentro del sismo 2 "Chile puede aspirar a crecer al 3,5 o 4%": Exministro Ignacio Briones dice que reforma del Gobierno "va en la dirección correcta" 3 Hasta -8°: Emiten "aviso" por heladas para este domingo en zonas de dos regiones del sur de Chile 4 Realizan fiscalización a vehículos de "alta gama" en Vitacura: Más de 30 autos retirados y tres conductores detenidos 5 Mueren cuatro personas en accidente entre bus interurbano y vehículo en cercanías del Salar de Atacama Lo más visto de Nacional

Orozco forma parte de las 32 personas identificadas por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur como integrantes de "Los Piratas de Aragua". De ese total, 19 enfrentarán un próximo juicio oral, seis permanecen a la espera de ser extraditadas desde el extranjero y el resto mantiene órdenes de detención vigentes.

Todo sobre Tren de Aragua