Temblor se percibe en la zona centro-norte del país: Revisa dónde fue el epicentro
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado 4 de julio, se registró un sismo de magnitud 3.4 a las 17:22 en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 27 km al norte de Los Vilos, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 36 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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