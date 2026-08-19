Tienda de ropa de Santiago Centro anuncia remate final por cierre de local: Estos son los precios y así puedes comprar

19 ag. 2026 - 14:19 hrs.

A comienzos de agosto, la tienda de ropa gótica/dark Hydra Shop anunció el cierre definitivo de su local físico ubicado en Miraflores 540, en la comuna de Santiago.

El cierre del local se debe a diversos motivos, según explicó en una publicación en Instagram, pero continuará vendiendo sus artículos de manera online.

¿Cuáles son los precios del remate y cómo participar?

Debido al cierre de su tienda física, Hydra Shop está rematando una serie de productos, entre los que hay prendas y accesorios, con descuentos que van desde el 10%.

Algunas de las ofertas más atractivas del remate son las poleras desde la talla S hasta la XL que se venden a 2 por $15.000 o 4 por $30.000 más un regalo.

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La tienda estará abierta este jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de agosto, de 13:00 a 20:00 horas. El remate final se realizará el próximo jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de agosto en Miraflores 540, cerca del metro Bellas Artes.

Finalmente, la tienda anunció que seguirá vendiendo por internet y participando en ferias para ofrecer sus productos. Asimismo, busca un nuevo local para establecerse.

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