El significativo tatuaje de Ignacia Antonia que eligió su hija Amelia

05 oct. 2026 - 14:41 hrs.

Un especial significado tendrá el nuevo diseño que Ignacia Antonia decidió llevar en su piel, luego de que su hija Amelia fuera la encargada de escoger qué recuerdo de su nacimiento quedaría plasmado para siempre.

La influencer contó en su blog publicado en YouTube que tenía tres opciones para realizarse el diseño y decidió dejar la elección en manos de su pequeña, mediante una particular dinámica.

Su hija "tomó" la decisión

Para ello, escribió cada alternativa en un papel distinto y dejó que Amelia escogiera uno al azar. Las opciones eran el nombre de la bebé, sus ojos o la fecha, hora y peso de la pequeña al momento de nacer.

Finalmente, fue la menor quien tomó la decisión y escogió la alternativa relacionada con sus ojos, convirtiéndolos en el motivo del nuevo diseño de su madre.

La idea estuvo a cargo de Diego Ávalos, conocido en redes sociales como @diab_tattoo_, quien ya había trabajado en gran parte de los diseños de la influencer. Además, el artista también realizó un diseño a juego para Ignacia Antonia y su pareja.

Posteriormente, la joven compartió imágenes del resultado a través de sus redes sociales, mostrando cómo quedó el recuerdo elegido por su hija.

“Nunca unos ojitos me habían visto con tanto amor”, escribió Ignacia Antonia junto a las fotografías.

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