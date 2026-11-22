22 nov. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo se registró una colisión que involucró a dos vehículos en la recta Butalcura de la Ruta 5, ubicada entre Dalcahue y Ancud, en la isla de Chiloé.

Lamentablemente, este accidente registrado en la región de Los Lagos deja seis fallecidos: Dos personas adultas y cuatro menores de edad.

Fatal choque múltiple en Chiloé

De acuerdo a la información entregada por Carabineros a Meganoticias.cl, los hechos ocurrieron a las 09:06 horas de esta mañana en el kilómetro 1.125 de la ruta que comunica a todo el país.

En total, fueron 11 las personas que se vieron involucradas. Los cinco lesionados fueron llevados hasta el Hospital de Castro, en donde se encuentran fuera de riesgo vital.

En un primer momento se habían reportado cinco fallecidos, ya que un menor estaba siendo reanimado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio; pero lamentablemente los esfuerzos del personal médico del SAMU fueron en vano.

Ante la gravedad de la situación, la Ruta 5 permanece cortada en dicho sector y el tránsito se está desviando por el camino costero de Quemchi hacia Dalcahue.

Por orden del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de la investigación para esclarecer la dinámica de esta fatal colisión múltiple en Chiloé.

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