22 nov. 2026 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 09:32 horas, un temblor de magnitud 3.5 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 41 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Temblor 4.0 en el norte

Dos minutos antes de este temblor, a las 09:30 horas, un movimiento de magnitud 4.0 se registró en la zona norte del país.

De acuerdo a Sismología, su epicentro se ubicó a 63 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 104 km.

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