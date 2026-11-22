Temblor en la zona central del país: Conoce la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo, a las 09:32 horas, un temblor de magnitud 3.5 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 41 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.Ir a la siguiente nota
Temblor 4.0 en el norte
Dos minutos antes de este temblor, a las 09:30 horas, un movimiento de magnitud 4.0 se registró en la zona norte del país.
De acuerdo a Sismología, su epicentro se ubicó a 63 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 104 km.
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