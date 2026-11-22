22 nov. 2026 - 03:08 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre se registró un leve sismo de magnitud 3,3 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 02:19 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 45 kilómetros al oeste de Valparaíso, a 21 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.