Sismo leve se percibió en la zona central: Esta fue la magnitud, el epicentro y la hora en que ocurrió el temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre se registró un leve sismo de magnitud 3,3 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 02:19 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 45 kilómetros al oeste de Valparaíso, a 21 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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