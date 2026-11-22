Tres comunas de la RM tendrán cortes de luz este domingo: Revisa los sectores que estarán hasta 7 horas sin suministro
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este domingo 22 de noviembre en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en tres comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 22 de noviembre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Huechuraba, Santiago y La Florida.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Huechuraba
Corte de luz en Santiago
Corte de luz en La Florida
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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