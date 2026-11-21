21 nov. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

La función solidaria en "El Circo de los Hermanos Suárez" terminó abruptamente la noche del viernes cuando una gradería con 30 personas colapsó luego de que el terreno cediera producto de las lluvias en Temuco. El hecho dejó a tres personas con lesiones leves.

"El terreno fue lo que cedió"

El corresponsal de Meganoticias en la región de La Araucanía, Diego Sanhueza, conversó con Bastián Cartes, representante del circo, quien explicó cuál fue la situación ocurrida durante la "función de estreno".

"El terreno que aquí estamos viendo cedió, se fue hacia adelante, no se quebró nada y no hubo víctimas graves", indicó de entrada el entrevistado.

"Como dijo el comandante (de Carabineros) afuera que eran 30 personas, eso es totalmente falso: Hubo tres lesionados de raspillones, cosas leves, no hubo quebraduras, nada, nada, nada", lanzó inmediatamente después.

Cartes explicó que el circo tiene capacidad para 1.500 personas, por lo que los afectados representan una fracción mínima, y reiteró que "el terreno fue lo que cedió, no fue la estructura del circo".

Asimismo, explicó que "el terreno es demasiado blando y se resbaló hacia adelante" debido a que "el terreno ya estaba húmedo" producto de las lluvias con las que los recibió Temuco.

Pese a esto, Cartes indicó que los permisos estaban "todos en regla", incluida la autorización de una prevencionista de riesgos, permisos eléctricos y el seguro con el que cuenta el circo.

Función solidaria y un permiso en tramitación

Pese a señalar que todo se encontraba en regla, Cartes reconoció que el permiso de funcionamiento estaba "en tramitación" en la municipalidad, pero que adelantaron su estreno del sábado al viernes debido a una función gratuita.

"El famoso 'Farkas de los pobres', Carlos Martínez, nos pide una función solidaria para el pueblo y nosotros estábamos medio complicaditos con eso", sostuvo el representante sobre la preocupación que generó el permiso faltante.

"Igual le pedimos perdón al público que asistió, porque los hacemos venir a una función gratuita y pasa esto, es como estar molestando al público, pero en ningún momento fue parte de nosotros", se excusó.

Finalmente, Bastián Cartes señaló que "estamos muy tristes" debido a la mala publicidad que significará esta situación para el circo que recién está instalado en el sector norte de la capital de La Araucanía.

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