Carrera armamentista en Sudamérica: Experto responde qué hacen Chile, Argentina y Perú al respecto
21 nov. 2026 - 10:10 hrs.
El analista político e internacional Guillermo Holzmann habló con Meganoticias Siempre Juntos y dio a conocer su opinión sobre la posible compra de armas por parte de Chile a Japón, todo enmarcado en la gira del presidente Kast a Asia.
Leer más de
Notas relacionadas
- Buque de la Armada zarpa rumbo a la Antártica para participar en operación de patrullaje
- La Armada prepara la compra de ocho modernos helicópteros: Podrán realizar rescates incluso en la Antártica
- Empresa estadounidense ofrece a la Armada de Chile comprar o arrendar helicópteros Black Hawk usados: Así son las aeronaves