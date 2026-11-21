21 nov. 2026 - 04:51 hrs.

¿Qué pasó?

Una galería del Circo Hermanos Suárez, que daba una función durante la noche de este viernes en el sector norte de la comuna de Temuco, cedió y afectó a 30 personas, de las cuales tres resultaron con lesiones graves.

Pese a que la administración del circo aseguró que contaba con los permisos y documentos para funcionar, ocurrió el accidente.

Bastián Cartes, miembro del circo, explicó que "como el terreno está blando por la lluvia, cedió y se fue hacia adelante y, como los niños empezaron a saltar, cedió. No era nuestra intención, les pedimos disculpas a todos".

¿Qué dijeron las autoridades?

Por otro lado, autoridades como el teniente Gerson Neira de Carabineros señalaron: "Hubo una caída de una galería, donde había a lo menos 30 personas, de las cuales personal del SAMU trasladó de forma inmediata hasta el hospital regional a tres personas que probablemente están en estado grave".

Mientras que el comandante del Cuerpo de Bomberos Temuco, Cristian Mellado, agregó que "está en investigación el porqué cedió esta estructura, pero a raíz de esto tuvimos tres personas lesionadas, una de ellas menor de 7 años, una adulta mayor y un joven con posibles fracturas. Las otras 27 personas que estaban en esta estructura pudieron salir por sus propios medios y sin ningún tipo de afectación".

A través de redes sociales comenzaron a circular registros de cómo quedó la galería del circo, el que, cabe destacar, realiza funciones gratuitas para las personas del sector, para que puedan entretenerse.