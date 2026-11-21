Galería de circo en Temuco con 30 personas cedió y dejó lesionados: Adulta mayor y menor de siete años con posibles fracturas
¿Qué pasó?
Una galería del Circo Hermanos Suárez, que daba una función durante la noche de este viernes en el sector norte de la comuna de Temuco, cedió y afectó a 30 personas, de las cuales tres resultaron con lesiones graves.
Pese a que la administración del circo aseguró que contaba con los permisos y documentos para funcionar, ocurrió el accidente.
Bastián Cartes, miembro del circo, explicó que "como el terreno está blando por la lluvia, cedió y se fue hacia adelante y, como los niños empezaron a saltar, cedió. No era nuestra intención, les pedimos disculpas a todos".Ir a la siguiente nota
¿Qué dijeron las autoridades?
Por otro lado, autoridades como el teniente Gerson Neira de Carabineros señalaron: "Hubo una caída de una galería, donde había a lo menos 30 personas, de las cuales personal del SAMU trasladó de forma inmediata hasta el hospital regional a tres personas que probablemente están en estado grave".
Mientras que el comandante del Cuerpo de Bomberos Temuco, Cristian Mellado, agregó que "está en investigación el porqué cedió esta estructura, pero a raíz de esto tuvimos tres personas lesionadas, una de ellas menor de 7 años, una adulta mayor y un joven con posibles fracturas. Las otras 27 personas que estaban en esta estructura pudieron salir por sus propios medios y sin ningún tipo de afectación".
A través de redes sociales comenzaron a circular registros de cómo quedó la galería del circo, el que, cabe destacar, realiza funciones gratuitas para las personas del sector, para que puedan entretenerse.
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