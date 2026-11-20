20 nov. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Estados Unidos enfrenta una nueva alerta de ciberseguridad luego de que piratas informáticos ingresaran a los sistemas del Departamento de Agricultura (USDA), específicamente a una plataforma utilizada para procesar pagos a agricultores.

De acuerdo con información publicada por NBC News y recogida por medios internacionales, dos exfuncionarios del organismo señalaron que los hackers lograron acceder a este sistema durante la semana, aunque recién se dio a conocer este viernes. El incidente obligó a interrumpir el funcionamiento de varias aplicaciones mientras las autoridades investigaban lo ocurrido.

¿Qué sistemas fueron afectados por el ciberataque?

La intrusión afectó herramientas de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), encargada de gestionar préstamos y ayudas al sector, además del programa ProTracts, perteneciente al Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS).

El subsecretario de Agricultura para Producción Agrícola y Conservación, Richard Fordyce, confirmó que el departamento enfrentó una "amenaza cibernética". Sin embargo, aseguró que las medidas de protección permitieron evitar la pérdida de información y que no se comprometieron datos personales identificables.

El funcionario también explicó que, para recuperar los servicios, fue necesario apagar y reiniciar algunos sistemas. Las interrupciones afectaron el funcionamiento de distintas herramientas utilizadas para gestionar los servicios destinados a los agricultores.

Por ahora, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables del ataque ni han precisado si los hackers lograron extraer información de los sistemas.

La preocupación por la seguridad alimentaria en Estados Unidos

Aunque la intrusión corresponde al sistema de pagos a agricultores, exfuncionarios consultados por NBC News advirtieron que el acceso a esa plataforma podría abrir una vía hacia otros datos sensibles del organismo.

Entre la información que podría quedar expuesta mencionaron antecedentes relacionados con la seguridad alimentaria, inspecciones de alimentos e investigaciones sobre enfermedades transmisibles entre animales. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que los atacantes hayan accedido a esos registros.

El incidente se conoce en medio de una semana marcada por diversas interrupciones tecnológicas en Estados Unidos. Entre ellas figura la falla registrada el 13 de noviembre en el sistema de control aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA), que obligó a suspender durante casi cinco horas las salidas de vuelos en el país.

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