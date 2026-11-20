20 nov. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

“Mi esposo es mi héroe”, afirmó Patricia Gaete al recordar el violento robo que sufrió junto a su marido, Cristián, durante la madrugada del martes en su casa en la comuna de Talagante, episodio en el que el dueño de casa enfrentó a los delincuentes para darle tiempo para esconderse y terminó con graves lesiones en su cráneo, motivo por el cual su estado es de carácter reservado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en Meganoticias Alerta, el matrimonio descansaba cuando Cristian escuchó ruidos y descubrió que sujetos intentaban entrar a la casa, advirtiendo a su esposa.

Tras escapar momentáneamente al verse sorprendidos, uno de los atacantes regresó con una herramienta para forzar una ventana, lo que dio inicio a un forcejeo al que posteriormente se sumó el resto de la banda. Los delincuentes golpearon brutalmente a la víctima y registraron toda la vivienda, robando incluso los calzoncillos del hombre, según relató su esposa. Finalmente, los asaltantes huyeron en dos vehículos pertenecientes al matrimonio.

El relato de Patricia Gaete y el llamado a la investigación

En la conversación, Patricia Gaete describió la violencia del ataque y el estado de salud de su esposo, señalando que se ensañaron con él, le provocaron fractura de cráneo y que actualmente, aunque salió de su estado de mayor gravedad, mantiene un diagnóstico reservado.

"Mi marido es mi héroe, él me avisó que eran cuatro personas; finalmente, fueron seis sujetos que se metieron a rostro descubierto, sin guantes, y registraron todo. Con mi marido se ensañaron", expresó la afectada, agregando que tras el hecho ha sufrido un fuerte impacto psicológico, dificultades para dormir y temor de volver a su vivienda, salvo para alimentar a sus mascotas.

La mujer también cuestionó los tiempos y diligencias tras el asalto, ocurrido cerca de las tres de la madrugada, indicando que la PDI llegó recién al mediodía y que el fiscal no se presentó en el domicilio, por lo que pidió urgencia a la Fiscalía para periciar los autos del matrimonio que fueron encontrados en Cerro Navia y dar con los responsables, quienes según su relato tendrían entre 17 y 22 años.

El testimonio de su hijo sobre las lesiones

Por su parte, Bastián Fischer, hijo de la víctima, relató que vecinos auxiliaron a su padre unos 20 minutos después del ataque y lo trasladaron de urgencia al hospital de Talagante, desde donde fue derivado al Instituto de Neurocirugía.

El joven explicó que su padre sufrió múltiples contusiones en la cabeza y una fractura craneal de extrema gravedad, advirtiendo que de haber recibido un golpe o una patada más en la cabeza durante la agresión, el desenlace podría haber sido fatal por una hemorragia cerebral.