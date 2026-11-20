20 nov. 2026 - 08:02 hrs.

Un nuevo gigante del comercio llegó a Linares. Cencosud inauguró este jueves un moderno supermercado Jumbo en la comuna, proyecto que contempló una inversión de US$ 9 millones y que suma una nueva alternativa comercial para los habitantes de la zona.

La apertura se enmarca en los 50 años de la compañía y convierte a Linares en la tercera ciudad de la región del Maule en tener la cadena. Con este establecimiento, Jumbo completa cuatro locales regionales y alcanza 61 tiendas a nivel nacional.

El recinto está ubicado en avenida León Bustos y cuenta con 4.500 metros cuadrados destinados a ventas. Su propuesta incluye desde productos importados y alternativas orgánicas hasta vestuario, artículos para el hogar y marcas propias.

Un robot recorrerá los pasillos

Pero hay un detalle que promete llamar la atención de los visitantes: un robot que recorrerá los pasillos para orientar a los compradores y entregarles información. A esto se suman tecnologías para mejorar la experiencia dentro del recinto, informó el Diario Financiero.

La tienda también incorpora una cámara de maduración de carnes Dry Aged y nebulizadores en el sector de frutas y verduras. Además, ofrecerá compras por internet y entregas a domicilio en un plazo de hasta dos horas.

De acuerdo al medio, la apuesta incluye, además, medidas de eficiencia energética y cuidado ambiental. Entre ellas figuran un sistema de refrigeración con CO2 transcrítico, iluminación LED y herramientas para mejorar la gestión de residuos.

Oportunidad laboral para habitantes de Linares

La inauguración también trae noticias para el mercado laboral. El supermercado generará 234 empleos directos y, según informó la compañía, más del 90% de los puestos serán ocupados por habitantes de Linares.

"Llegar a Linares tiene un significado especial para Jumbo. Nos permite seguir creciendo en regiones y acercar a más personas una propuesta que hemos construido durante 50 años, basada en calidad, variedad, frescura y servicio", señaló Cristián Siegmund, gerente general de la división de supermercados de Cencosud Chile.

Desde el Gobierno también valoraron el proyecto. La seremi de Economía, Katherine Núñez, calificó la inauguración como "una muy buena noticia para el desarrollo económico de nuestra región", destacando especialmente las oportunidades laborales que representa.

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