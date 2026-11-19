19 nov. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

“Mostró una credencial de diputado y se dio a la fuga”. Así reportó un funcionario de Seguridad Municipal de Curacaví el encuentro que acababa de tener con el diputado Luis Cuello (PC) en la Ruta 68. Era el viernes 30 de octubre y el parlamentario iba rumbo a Santiago en su Suzuki Vitara, que está registrado como vehículo de la Cámara de Diputados. Los inspectores lo seguían porque su placa patente figuraba en un encargo policial.

En las comunicaciones, a las que accedió Mega Investiga, la primera alerta hablaba de un robo.

El motivo de la persecusión en la carretera que protagonizó el parlamentario, según le explicó después la PDI, era porque su patente estaba vinculada a una indagatoria por secuestro. La policía buscaba establecer si se habían usado patentes falsas o clonadas en ese delito.

“¿Le doy seguimiento nomás o qué hago con él?”

En los registros del procedimiento, un funcionario municipal informa que va a la altura del kilómetro 37,2 en dirección a Santiago. Más adelante, desde la central de Carabineros le leen la instrucción asociada a la patente. “Mire, estoy leyendo el encargo y dice que hay que fiscalizarlo y una vez fiscalizado hay que tomar contacto con la Brigada de Robos de la Región Metropolitana”.

Al aproximarse al túnel, el funcionario vuelve a preguntar: “¿Le doy seguimiento nomás o qué onda, qué hago con él?”.

Cuello relató a Mega Investiga que primero vio por el espejo retrovisor un vehículo con baliza. Pensó que iba detrás de alguien más. El móvil se puso a su lado y, según su versión, sus ocupantes comenzaron a hacerle señas que no entendió. Dice que incluso pensó que le advertían de un neumático pinchado. Luego, asegura, el vehículo municipal se ubicó delante de él y redujo la velocidad en plena autopista.

“Hizo una maniobra muy, muy riesgosa”, dijo el diputado comunista. Según su relato, el móvil se orilló, él siguió su camino y, poco después, los funcionarios volvieron a seguirlo con la sirena encendida.

Cuello terminó deteniéndose a un costado de la ruta. Allí, contó, uno de los inspectores le dijo que su auto tenía un encargo por robo. “Yo le explico que no, que eso no tiene sentido, mi vehículo está inscrito a mi nombre, además está debidamente registrado en la Cámara, es de mi propiedad y al mismo tiempo le exhibo mi credencial, le digo quién soy, y que voy a un compromiso a Santiago”.

El alcalde de Curacaví dio otra versión de ese intercambio. Aseguró que el parlamentario “se limita a exhibir un logo, una señalética del Congreso” y luego retoma la marcha sin mostrar su cédula de identidad ni presentar documentación del vehículo.

Cuello, en cambio, sostuvo que el funcionario le anunció que llamaría a Carabineros y que él le respondió que lo hiciera: “Le digo que sí, que la llame con todo gusto y sigo adelante”.

El seguimiento continuó. En otro audio, el funcionario municipal reportó que iba detrás del Vitara a la altura del Centro de Estudios Nucleares, todavía en dirección a Santiago.

El secuestro detrás de la alerta

En medio del seguimiento, Cuello llamó al secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros. El secretario relató que, tras recibir el llamado, hicieron gestiones con personal de la PDI y Carabineros para averiguar por qué intentaban detener el vehículo.

Fue entonces cuando el diputado conoció el origen de la alerta. Según contó, la PDI le explicó que la patente tenía un encargo investigativo asociado a un secuestro. La hipótesis de que alguien hubiera clonado su placa abrió para él un problema distinto: qué podía ocurrir si volvía a circular con ella y otra patrulla recibía la misma alerta.

“Un vehículo de Carabineros que, alertado por un auto que esté involucrado en secuestro, me puede detener con uso de la fuerza, cuestión que es natural frente a ese tipo de delito y en consecuencia me expone a un riesgo permanente”, señaló. Cuello presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y dijo que la PDI del Congreso le informó que el encargo ya había sido levantado.

Landeros aseguró que el presidente de la Cámara se comunicó con el director general de la PDI para pedir explicaciones por el procedimiento.

“Una cosa es la investigación, que siempre hay que colaborar, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que tanto seguridad ciudadana de una municipalidad como la Policía de Investigaciones se atribuyan facultades que no tienen”, planteó.

La respuesta de la PDI

Consultada por Mega Investiga, la PDI señaló que el encargo surgió de una investigación por un secuestro denunciado en febrero. La BIPE Antisecuestros, en coordinación con el Ministerio Público, analizó cámaras de seguridad y registros de tránsito en distintas autopistas e identificó varios vehículos y placas vinculados a la indagatoria.

“Con la finalidad de establecer la existencia de patentes falsificadas o clonadas, se interpuso un encargo de tipo investigativo sobre tres vehículos y placas patente, que tiene por finalidad la identificación del vehículo y sus ocupantes para fines informativos, sin orden de detención alguna”, explicó la institución.

La PDI indicó que el encargo se eliminó del sistema una vez controlado el vehículo. La investigación por el secuestro sigue abierta y, según la policía, ya fue detenido uno de los autores materiales del delito.

En su respuesta, la institución no precisó cómo ni cuándo se habría clonado la patente de Cuello.

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