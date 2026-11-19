19 nov. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo internacional de científicos logró observar cómo una estrella gigante absorbió a otra más pequeña hasta terminar fusionándose con ella. El fenómeno ocurrió en las afueras de la galaxia de Andrómeda y permitió registrar una etapa de la evolución estelar que hasta ahora no se había observado directamente en un sistema de este tipo.

El evento fue identificado como AT 2025abao y corresponde a un sistema de dos estrellas que orbitaban una alrededor de la otra. Los investigadores descubrieron que la más grande, cuya masa equivalía a siete veces la del Sol, comenzó a expandirse a medida que envejecía, hasta envolver a su compañera, que tenía aproximadamente 0,7 veces la masa solar.

El proceso comenzó en 2018, cuando la estrella más pequeña ingresó en las capas externas de la gigante. Desde entonces, ambas permanecieron interactuando durante siete años: la compañera fue girando en espiral hacia el interior de la estrella mayor, mientras el roce con el gas que la rodeaba hacía que perdiera energía.

Hacia finales de 2025, el sistema produjo una intensa erupción de luz, una señal que permitió a los científicos reconstruir lo que había ocurrido. Los datos indican que ambas estrellas terminaron fusionándose en un solo objeto, al que bautizaron como Bao.

¿Cómo lograron observar este fenómeno?

El hallazgo fue posible gracias al seguimiento de distintos telescopios, entre ellos el telescopio espacial James Webb de la NASA. Este último observó a Bao apenas 47 días después de que la erupción alcanzara su punto máximo, lo que permitió estudiar el fenómeno muy poco tiempo después de ocurrido.

“Se trata del seguimiento más temprano jamás realizado de un evento de este tipo”, explicó Viraj Karambelkar, investigador de la Universidad de Columbia y uno de los autores del estudio publicado en la revista científica Nature.

Las fusiones entre estrellas son difíciles de observar porque no es sencillo anticipar cuándo ocurrirán. Por eso, contar con registros de las distintas etapas de este proceso representa un avance para comprender cómo evolucionan los sistemas formados por dos estrellas.

Los investigadores esperan que nuevos instrumentos, como el Observatorio Vera Rubin, ubicado en Chile, y el futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman, permitan detectar otros fenómenos similares y ampliar el conocimiento sobre la evolución de las estrellas.

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