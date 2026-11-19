19 nov. 2026 - 06:36 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su participación en la Cumbre de Líderes de la APEC en Shenzhen, China, el Presidente José Antonio Kast destacó la importancia de la inédita reunión trilateral que sostendrán los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin, al margen del foro económico.

Durante una intervención de cinco minutos ante el plenario del organismo Asia-Pacífico, el jefe de Estado chileno subrayó el valor geopolítico de que las principales potencias globales utilicen esta instancia multilateral para retomar el diálogo directo en un escenario marcado por conflictos internacionales como las guerras en

Ucrania e Irán y el debate por el control nuclear.

"Valoro enormemente que APEC sirva para reunir a las más grandes potencias, sentarlos en una mesa y generar oportunidades que permitan construir un mundo más seguro y una paz más duradera", señaló Kast ante los líderes de las 21 economías del bloque.

En esa misma línea, el mandatario se dirigió explícitamente a los tres jefes de Estado para respaldar la cita, sumándose a los gestos previos realizados por los representantes de Malasia e Indonesia durante la jornada.

"Presidente Xi, Presidente Trump, Presidente Putin, al igual que los líderes que me antecedieron de Malasia e Indonesia, aplaudimos la iniciativa de que se sienten a conversar, y les deseamos el mayor de los éxitos en el encuentro que sostendrán", expresó.

El llamado a cuidar los puentes de confianza en la APEC

Más allá de solo destacar el cara a cara entre Washington, Pekín y Moscú, Kast enfatizó que el espacio construido durante décadas por las 21 economías del Asia-Pacífico resulta clave para reducir las tensiones globales y garantizar estabilidad.

Al cierre de su discurso, el mandatario instó a proteger el diálogo multilateral frente a la incertidumbre internacional, recalcando que este tipo de encuentros representan una oportunidad concreta para tender "puentes de confianza que nos permitan alcanzar certezas, prosperidad y paz que nuestros pueblos tanto necesitan".