19 nov. 2026 - 03:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Toltén decretó este miércoles la prisión preventiva de Jesús Inostroza, imputado por el homicidio del menor Mateo Mella, de 15 años, cometido el domingo pasado en la localidad de Queule, Región de La Araucanía.

En la audiencia de formalización, se ordenó el ingreso en prisión preventiva de Inostroza por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas sobrevivientes. Además, se fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

El crimen ocurrió luego de que el auto en que viajaba el joven, junto a un adulto y otros ocupantes, atropellara accidentalmente al perro que presuntamente habría sido del imputado, un hombre de 24 años. Tras esto, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra el vehículo, hiriendo al joven y provocándole la muerte.

Lo que motivó la decisión de decretar prisión preventiva

Al decretar la privación de libertad del imputado, la jueza Paola Colombre calificó la "acción de represalia" del imputado como desproporcionada y excesiva.

Debido a la gravedad de la lesión que le provocó el disparo, el adolescente fue trasladado al Hospital Base de Valdivia, centro asistencial donde falleció debido a un traumatismo cervical complicado por la herida de bala, según el informe del Servicio Médico Legal.

Por esto, teniendo presente el deber de protección y garantías que pesan sobre el Estado respecto de la vida los niños, niñas y adolescentes, decretó la medida cautelar de prisión preventiva de Inostroza y, además, ordenó a Carabineros realizar rondas preventivas en los domicilios de los implicados en el suceso.