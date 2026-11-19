19 nov. 2026 - 03:15 hrs.

¿Qué pasó?

La empresaria y celebrity estadounidense, Paris Hilton, pidió que al Congreso de Estados Unidos aprobar una ley que permita frenar la difusión de imágenes y videos sexuales falsos y creados con Inteligencia Artificial, que son publicados sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos.

La iniciativa busca que las víctimas de estos montajes, conocidos como "deepfakes", puedan recurrir a la justicia contra quienes los elaboran o difunden. Hilton llegó al Capitolio respaldada por las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata, y Laurel Lee, republicana.

"El abuso no ha cesado, y yo tampoco voy a detenerme. Actualmente, más de 50 millones de personas han sido víctimas, a nivel social, de imágenes manipuladas por IA de contenido sexual explícito", afirmó Hilton. Ante esto, advirtió: "Estas imágenes pueden ser artificiales, pero el miedo es real. La vulneración es real".

Los casos de deepfakes sexuales en Chile

En agosto de este año, se conoció que estudiantes del Colegio Alicante del Sol, ubicado en la comuna de Puente Alto, intervinieron fotos de compañeras con Inteligencia Artificial para crear material pornográfico.

Y en 2024, apoderados del Colegio Saint George's de Vitacura interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de descubrir que alumnos usaron IA para crear imágenes falsas de sus hijas desnudas.

En materia de legislación, en julio de este año la Sala de la Cámara aprobó en general un proyecto que busca regular la creación y difusión de contenidos generados con IA. Sin embargo, la iniciativa aún debe ser discutida en particular y continuar con sus trámites legislativos.

Una ley que también sigue pendiente en el Congreso de EEUU

La propuesta, conocida como Ley DEFIANCE por sus siglas en inglés, fue aprobada por unanimidad en el Senado estadounidense en enero, pero desde entonces permanece estancada en la Cámara de Representantes, pese al respaldo de legisladores de ambos partidos.

Por esto, Hilton pidió que sea sometida a votación antes de que termine el año para evitar que el proceso deba comenzar nuevamente.

Los deepfakes sexuales causan especial preocupación ya que afectan a menores de edad. Según sostuvo Hilton, uno de cada ocho jóvenes conoce a un compañero que ha sido víctima de este tipo de imágenes. Ocasio-Cortez, por su parte, advirtió: "Las plataformas de Inteligencia Artificial pueden transformar una foto inocente de un menor en una imagen pornográfica" y pidió al presidente de la Cámara, Mike Johnson, que permita votar la iniciativa.

Por su parte, la republicana Laurel Lee manifestó su expectativa de que el uso de la IA para generar ese tipo de imagenes tenga consecuencias y "se pueda proteger a mujeres y niños".