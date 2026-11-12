CEO de Anthropic lanza ambiciosa predicción: Asegura que la IA podría acabar con el cáncer en 10 años

12 nov. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, lanzó una ambiciosa predicción sobre el futuro de la medicina y el papel que podría cumplir la inteligencia artificial (IA).

Según planteó el hombre detrás de Claude, enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, los problemas cardíacos y los trastornos mentales podrían convertirse en "reliquias del pasado" en menos de una década.

¿Qué dijo el director de Anthropic?

La declaración la realizó en un video de 42 minutos difundido como parte de la presentación de Anthropic ante inversionistas, en el marco de su próximo ingreso a la bolsa. Amodei sostuvo que el desarrollo de esta tecnología podría acelerar descubrimientos científicos que hasta ahora han tomado años o incluso décadas.

"Creo que, si hacemos esto bien, podemos crear una era de milagros en la que la humanidad sea capaz de resolver problemas que la han eludido durante milenios", planteó el empresario.

¿Cómo podría ayudar la inteligencia artificial a combatir enfermedades?

La visión de Amodei apunta a que los sistemas de IA puedan funcionar como una especie de investigadores virtuales, capaces de analizar grandes cantidades de información biológica, proponer experimentos y ayudar a los científicos a identificar posibles tratamientos.

El ejecutivo ya había desarrollado esta idea en su ensayo Machines of Loving Grace, publicado en 2024. En ese texto planteó que la inteligencia artificial podría acelerar el avance de la biología y la medicina hasta el punto de concentrar entre cinco y diez años de progreso científico en un periodo que, de otro modo, podría tomar entre 50 y 100 años.

Sin embargo, el propio Amodei ha reconocido anteriormente que el cáncer es especialmente difícil de erradicar por completo, debido a la diversidad de enfermedades que se agrupan bajo ese nombre y a su capacidad de adaptación.

La predicción genera escepticismo entre especialistas

Las declaraciones del CEO de Anthropic no han convencido a todos. El exministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, cuestionó especialmente el plazo planteado por Amodei.

A través de redes sociales, sostuvo que la inteligencia artificial puede contribuir al tratamiento del cáncer, el Alzheimer y las enfermedades mentales, pero consideró imposible que todas puedan curarse en apenas diez años.

"No está claro si personas como Dario Amodei saben tan poco de medicina o si están engañando deliberadamente al público", expresó.

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