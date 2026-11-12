Derrumbe de un edificio en Brooklyn deja al menos 8 muertos

12 nov. 2026 - 10:21 hrs.

En Nueva York, Estados Unidos, al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas después de que un edificio de tres plantas se derrumbara el miércoles 11 de noviembre de 2026 por la tarde.

El suceso se produjo en el distrito neoyorquino de Brooklyn. Los bomberos continúan buscando entre los escombros a posibles personas atrapadas.

¿Qué se sabe sobre el derrumbe?

El colapso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local en el barrio de Flatbush. Según el jefe de bomberos, John Esposito, el edificio de apartamentos, construido en 1930 y con cuatro viviendas, se desplomó sobre una excavación en una obra contigua. Las causas se están investigando.

La comisionada de Bomberos, Lillian Bonsignore, informó de 19 víctimas, siete de ellas menores de edad, aunque no precisó si los fallecidos eran adultos o niños.

Más de 250 bomberos y equipos de emergencia participaron en las labores de rescate, apoyados por drones, perros rastreadores y sierras mecánicas.

"No sabemos cuántas personas siguen en la zona del derrumbe y esta será una operación prolongada", afirmó Bonsignore.

Por su parte, Esposito advirtió que la inspección completa del lugar podría llevar varios días: "No sabemos cuántas personas permanecen desaparecidas". Medios locales informaron de que al menos cuatro supervivientes, entre ellos una mujer embarazada, fueron rescatados entre dos y dos horas y media después del colapso.

¿Qué ha dicho el alcalde de Nueva York?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la actuación de los equipos de emergencia y destacó la complejidad del operativo debido a la inestabilidad de los restos del edificio y a los peligros existentes bajo la superficie.

En un mensaje en la red social X, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Uno de los residentes afectados, Anderson Velez, relató al New York Post que su esposa y sus dos hijos, de 7 y 2 años, quedaron atrapados bajo los escombros. Según contó, recibió una llamada de su mujer mientras estaba sepultada y pidiendo ayuda para rescatar a su hijo antes de que la comunicación se cortara. Posteriormente supo que los tres habían sido rescatados con vida.