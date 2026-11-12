Confirman dos muertos y varios heridos por colapso de un edificio en Nueva York

12 nov. 2026 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas murieron y 17 resultaron heridas, incluidos niños, el miércoles pasado tras el colapso de una edificación de tres pisos cerca de una obra en construcción en Nueva York, informaron las autoridades de la mayor metrópoli de Estados Unidos.

Imágenes del lugar de los hechos mostraron a bomberos que revisaban una pila de escombros en lo que parecía ser una propiedad residencial cuyos muros estaban derribados.

Medios locales reportaron que algunas personas fueron sacadas de entre los restos del edificio, incluido un menor trasladado en una camilla.

El operativo de rescate

El departamento de bomberos de Nueva York (FDNY) dijo que recibió reportes de gente atrapada luego del derrumbe alrededor de las 16H00 locales (21H00 GMT) en el distrito Flatbush de Brooklyn.

"No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso, y esta será una operación prolongada", dijo a periodistas la comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, en el lugar de los hechos.

Además, señaló que dos personas habían muerto, sin revelar sus edades, y que otras 17 habían resultado heridas, entre ellas siete niños.

Cuatro personas se encontraban en estado crítico. Más de 250 bomberos y paramédicos acudieron al lugar, escribió el FDNY en X, al agregar que la causa del derrumbe estaba bajo investigación.

¿Qué dijo el alcalde de Nueva York?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la labor de los servicios de emergencia en el lugar, donde quedaron "escombros precarios que había que sortear y vacíos peligrosos bajo la superficie".

Un testigo, identificado solo como Anthony, dijo a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido como de "bomba" cuando el edificio se derrumbó.

Otra testigo, Melissa Orna, contó al periódico The New York Times: "Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

El departamento de edificios de la ciudad indicó que sus inspectores estaban en el lugar "ayudando en las labores de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en los edificios cercanos".

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