"Descanza en paz, leyenda absoluta": Hombre de 97 años muere en su fiesta de cumpleaños tras bailar "Stayin' Alive" de Bee Gees

07 nov. 2026 - 18:35 hrs.

Un hombre de 97 años de California, Estados Unidos, murió hace unos días en su propia fiesta de cumpleaños, lo que ocurrió, irónicamente, tan solo momentos después de bailar la canción "Stayin' Alive" (Mantenerse con vida) de los Bee Gees.

Hombre de 97 años muere en su fiesta de cumpleaños

De acuerdo al New York Post, la historia fue dada a conocer por Eden Malinoff, una pastelera de 24 años de Los Ángeles, quien le organizó la fiesta de cumpleaños con temática de Halloween a su vecino Vito.

En un video que la joven publicó en TikTok, pero que ya fue borrado, se podía ver a Vito aplaudiendo, danzando y sonriendo al ritmo del icónico clásico de la música disco de los años 70.

Todo parecía indicar que Vito estaba disfrutando de la fiesta de su vida, pero de un momento a otro la celebración se transformó en una tragedia cuando el nonagenario falleció poco después de que le cantaran el "Cumpleaños feliz".

"Descansa en paz, leyenda absoluta"

En su publicación, Malinoff elogió la vitalidad de Vito, quien, pese a la gran cantidad de años de diferencia que tenían, se había convertido en uno de sus mejores amigos: "Si aprendí algo de Vito, es que nunca permitas que tu edad te detenga".

"Este hombre vivió su vida al máximo, con todo hasta sus últimos momentos, literalmente. A mis 24 años, yo no podía seguirle el ritmo; él era el alma de la fiesta", agregó la joven pastelera.

Si bien Malinoff reconoció que la noche no terminó como esperaba, señaló que fue la forma en que a Vito le habría gustado dejar este mundo. "Estaba rodeado de gente que amaba; estábamos celebrando su larga y plena vida y estoy muy agradecida de haber sido parte de ella", añadió.

Finalmente, la joven explicó que sabían que el hombre de 97 años tenía algunos problemas de salud, pero no de la "severidad" de estos. "Descansa en paz, leyenda absoluta", fue la forma con la que tituló su publicación de despedida.

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